Tennisster Bouchard houdt woord en gaat op 'Twitter-date' heywoodu 16-02-2017 14:55 print

Tennisster Eugenie Bouchard is een vrouw van haar woord. Tijdens de Super Bowl ging ze eerder deze maand een weddenschap aan met een fan: John vroeg de 22-jarige Canadese om met hem op date te gaan als de New England Patriots de schier onoverbrugbare achterstand goed zouden maken en daar ging Bouchard mee akkoord.

De Patriots kwamen terug en maakten het kunststukje in overtime af, waardoor John de weddenschap won en Bouchard zich op kon maken voor een date. Woensdag was het dan zover: de twee gingen op date en bezochten de NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks, waar ze het prima naar hun zin leken te hebben. Voor haar date pikte Bouchard overigens nog een editie van Sports Illustrated op, waar ze in bikini op de cover schitterde.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John 😊 On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd — Genie Bouchard (@geniebouchard) February 16, 2017

Finally got my hands on the mag! @SiSwim pic.twitter.com/u89XMzkkhI — Genie Bouchard (@geniebouchard) February 15, 2017

"Just met my Super Bowl Twitter Date John" Eugenie Bouchard went through with it! 🙌 Full story: https://t.co/MsP3x6OWv9 pic.twitter.com/6JsCVxngsa — BBC Sport (@BBCSport) February 16, 2017