Dwars door Duitsland met bom in de laadbak Monique (DJMO) 16-02-2017 10:29 print

Een vrachtwagenchauffeur is nietsvermoedend met een bom van 300 kilo uit de Tweede Wereldoorlog in zijn laadbak dwars door Duitsland gereden. Bij het recyclebedrijf waar hij zijn vracht uitlaadde, werd het explosief uiteindelijk ontdekt en onschadelijk gemaakt.

De chauffeur had de lading, een hoop aarde, opgehaald in Keulen. Na een rit van zo'n 500 kilometer had hij de aarde woensdag achtergelaten bij een bedrijf in Neukieritzsch (Saksen), ten zuiden van Leipzig. Medewerkers ontdekten daar het projectiel van een meter lang met een doorsnede van 40 centimeter.

Gealarmeerde experts constateerden later dat het om een bom ging die op scherp stond. In een straal van een kilometer werd de omgeving ontruimd en moesten ongeveer zeshonderd mensen hun huis uit. De experts ontmantelden het explosief vervolgens zonder problemen.



Dwars door Duitsland met bom in de laadbak (Foto: BuzzO)