Sinkgraven: "Ajax kan Europa League-finale halen"

Donderdagavond neemt Ajax het in de Europa League in Polen op tegen Legia Warschau. Beide teams namen het twee seizoenen terug ook al tegen elkaar op in de eerste knock-outronde. Daley Sinkgraven speelde destijds al en zal in principe ook dit keer aantreden.

Waar hij toen nog middenvelder was, zal hij nu hoogstwaarschijnlijk als linksback beginnen. Hij gaat er vanuit dat de Amsterdammers het spel zullen gaan maken. "De Europa League is nooit makkelijk, maar wij willen een aanvallende wedstrijd. Ik verwacht dus wel dat wij gaan domineren."

Dat Ajax zich presenteert met goed voetbal, geeft geen garantie dat ze het ver gaan schoppen. "We hebben er niet echt een idee van hoe andere teams in elkaar steken en hoe ze precies spelen. Ook zijn we afhankelijk van een mogelijke volgende loting."

Toch heeft Sinkgraven alle vertrouwen in een mooi Europees avontuur. "Ik denk dat we ver kunnen komen. We hebben daar genoeg kwaliteiten voor. Als we zo blijven voetballen als nu kunnen we de halve finale of zelfs de finale halen. Daar geloof ik wel in."