Historisch Luxemburgs goud met 'Nederlands tintje' op WEJOF heywoodu 15-02-2017 22:30 print

Op het Winter Europees Jeugd Olympisch Festival in Erzurum heeft Luxemburg woensdag voor het eerst in de geschiedenis van het WEJOF een medaille gewonnen. Het was zowaar gelijk een gouden plak, want shorttracker Peter Murphy was de beste op de 1500 meter. Murphy en zijn eveneens in Erzurum aanwezige zusje Caroline hebben Nederlandse grootouders, wat natuurlijk voor een klein oranje tintje zorgt.

De 16-jarige Murphy was in de series dominant en werkte zich in de slotfase van zijn halve finale langs de Nederlander Hugo Bosma naar de tweede plek, goed voor een finaleplaats. In de finale mengde Murphy zich al snel in de strijd voorin, waarna hij halverwege de leiding overnam. Nota bene samen met nóg een Luxemburger, Augustin Gere, werd het tempo stevig opgeschroefd.

In de laatste twee ronden gingen drie van de schaatsers, waaronder Gere, onderuit in een door de Litouwer Salvijus Ramanauskas veroorzaakte valpartij, maar Murphy kon zich naar het historisch goud worstelen. Konstantin Ivliev uit Rusland werd tweede, voor de Italiaan Luca Spechenhauser. Bosma en Melle van 't Wout, beiden goed voor de winst in de series, werden in de halve finales uitgeschakeld.

Vanaf 11:15 is de finale van de 1500m bij de jongens te zien, maar helaas stopt men kort voor de chaos losbarst en schakelt men over naar de medailleuitreiking (Bron: YouTube)

Bij de dames werd Nederland ook door twee deelneemsters vertegenwoordigd, maar ook hier zat een medaille er niet in. Georgia Dalrymple en Sara van Zuijlen plaatsten zich voor de halve finales, maar eindigden beiden als derde. Dalrymple veroorzaakte in de B-finale een valpartij en werd bestraft, Van Zuijlen eindigde er als derde. Met goud voor Vera Rasskazova en zilver voor Sofya Boytsova sloeg Rusland een dubbelslag, terwijl Italië dankzij Melissa Tunno nog een medaille won.