Europarlement wil onderzoek naar geldverdeling in F1

Het Europees Parlement wil dat er een onderzoek gestart wordt naar de geldverdeling in de Formule 1. Van de 709 aanwezige parlementsleden stemden er 467 voor het doorlichten van de geldstromen, 156 waren er tegen en 86 onthielden zich van stemming. Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer een onderzoek gestart zal worden.

Anderhalf jaar geleden dienden Force India en Sauber een klacht in bij de Europese Commissie omdat in hun ogen het geld in de Formule 1 oneerlijk verdeeld wordt. Een team als Ferrari krijgt een premie alleen maar om aan de start te verschijnen, terwijl de Italianen, net als McLaren, Mercedes, Red Bull en Williams ook nog een greep doen in de pot van de historische rechten. Daarnaast wordt geld verdeeld op basis van de uitslagen in het constructeurskampioenschap, zowel van afgelopen jaar als de drie jaren ervoor. Dit zorgt voor een ingewikkelde constructie.

Een team als Manor viel eerst door de geringe historie buiten de boot van de prijzenpot en omdat er vorig jaar elf teams meededen en het als laatste eindigde ook nog buiten een deel van het prijzenschema. Mogelijk heeft dit mede het faillissement veroorzaakt, waardoor er dit jaar weer tien teams op de grid staan.

De Britse minister Anneliese Dodds zette vanwege het omvallen van Manor het onderwerp op de agenda. "Recentelijk hebben we meegemaakt hoe een Engels team is opgedoekt omdat er sprake is van een oneerlijke verdeling van het prijzengeld: de grootste teams zullen te allen tijde meer geld verdienen, zelfs als ze elke race als laatste eindigen."

Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, heeft al aangekondigd in te willen grijpen in het verdelen van het prijzengeld. Het Amerikaanse bedrijf wil dat het geld zodanig verdeeld wordt dat ook underdogs kans kunnen maken op het winnen van races.