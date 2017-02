Titelverdediger Klizan naar kwartfinales Rotterdam heywoodu 15-02-2017 19:36 print

Tennisser Martin Klizan heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Rotterdam. De mondiale nummer 73 uit Slowakije rekende woensdag af met de Duitser Philipp Kohlschreiber, 33e op de wereldranglijst.

Na een lange eerste servicegame van Klizan, die hij wel won, ging de eerste set gelijk op en dus moest een tiebreak uitkomst bieden. Daarin won de Duitser, waarna een break op 4-4 in set twee voor Klizan voldoende was om op gelijke hoogte te komen. Kohlschreiber leek gebroken en was in de derde set kansloos tegen de Slowaak die vorig jaar de beste was in Rotterdam: 6-7 (5), 6-4, 6-1.

Dubbelspecialist Pierre-Hugues Herbert plaatste zich eveneens voor de kwartfinales. De Franse qualifier sloeg de Rus Evgeniy Donskoy, eveneens aanwezig via het kwalificatietoernooi, naar huis: 6-2, 7-6 (4). De als derde geplaatste Belg David Goffin sloeg zich in de eerste ronde langs Andrey Kuznetsov uit Rusland: 6-3, 6-2. Richard Gasquet schakelde Viktor Troicki met 6-4, 6-2 probleemloos uit en de als vijfde geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov rekende na een stroeve start af met de Duitser Mischa Zverev: 6-7 (4), 6-2, 6-4.