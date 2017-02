Gaviria wint openingsrit in de Algarve H.Vviv 15-02-2017 19:35 print

In de Ronde van de Algarve heeft Fernando Gaviria de openingsetappe gewonnen. De Colombiaan van Quick-Step Floors won in Portugal na een etappe van 183 kilometer de massasprint voor André Greipel en Nacer Bouhanni. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander met een vierde plek.

Al vroeg in de etappe ontstond er een kopgroep van vijf man met daarin Brian van Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij). Onze landgenoot kreeg Adam de Vos (Rally Cycling), Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Justin Oien (Caja Rural) en Joao Benta (Rádio Popular Boavista) met zich mee. Nadat De Vos de punten van de bergtrui veroverde, liet hij zich terugzakken in het peloton. De andere vluchters werden op 25 kilometer van de aankomst gegrepen.

Na 183 kilometer diende zich een massasprint zich aan. Daarin was Gaviria de snelste voor Greipel en Bouhanni. De 22-jarige Colombiaan boekte alweer zijn derde zege van het seizoen, na twee etappezeges in de Ronde van San Juan.