Dubbelslag voor Hermans

Ben Hermans heeft de tweede rit in de Ronde van Oman gewonnen. De 30-jarige Belg van BMC bleef in de rit van Nakhal naar Al Bustan over 145,5 kilometer Rui Costa en Jakob Fuglsang voor. Hij neemt door zijn overwinning de leiderstrui over van Alexander Kristoff.

Na een snelle openingsfase kregen Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen) en de Brit Mark Christian (Aqua Blue) de ruimte van het peloton. Het duo reed een maximale voorsprong van bijna acht minuten bij elkaar op het parcours. In het peloton controleerden AG2R , Dimension Data en Astana.

Op 22 kilometer van het einde werd het duo gegrepen door het peloton. In de finale probeerden Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) en Daniel Eaton (UnitedHealthcare) het ook, maar hun poging slaagde ook niet.

Ben Hermans wins the 2nd stage ahead of Fuglsang and Rui Costa #TOO2017 pic.twitter.com/59GPRPGux6 — Tour of Oman (@tourofoman) 15 februari 2017

Op twee kilometer was het peloton weer samen, waarna Hermans in de laatste kilometer zijn inspanning het beste timede en de ritzege pakte voor Rui Costa en Fuglsang. Hij nam ook de leiderstrui over van Kristoff.