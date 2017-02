Biatlete Dahlmeier soeverein naar volgende wereldtitel heywoodu 15-02-2017 16:31 print

Biatlete Laura Dahlmeier heeft op het wereldkampioenschap in het Oostenrijkse Hochfilzen haar dominantie weer eens laten zien. De pas 23-jarige Duitse veroverde het goud op de individuele wedstrijd, na de gemengde estafette en de achtervolging al haar derde wereldtitel in vier wedstrijden. Op de sprint pakte ze bovendien al het zilver.

De individuele wedstrijd bij de dames gaat over vijftien kilometer en kent vier schietbeurten: liggend, staand, liggend en nog eens staand. Een misser levert in tegenstelling tot in de andere wedstrijden geen strafronde, maar een strafminuut op. Net als in de sprint geldt ook hier: wie de snelste tijd neerzet wint de wedstrijd.

Dahlmeier was een van de laatsten die vertrok, in de hoop voordeel te hebben van de schaduw die op het parcours geworpen werd. Zo zou de sneeuw kouder worden en konden de later startende atleten - volgens het plan - op koudere en dus snellere sneeuw langlaufen. Dahlmeier begon niet al te best, want bij de eerste schietbeurt liet ze al één misser noteren. Vervolgens bleef ze echter foutloos en bij de derde schietbeurt nam ze de snelste tijd over van Gabriela Koukalova. Na nog vijf treffers in de laatste schietbeurt was het duidelijk: Dahlmeier pakte opnieuw het goud.

Koukalova, goed voor één misser, gaf op de finish uiteindelijk 25 seconden toe en veroverde daarmee na haar wereldtitel op de sprint nu het zilver. De verschillen daarachter waren erg groot: Alexia Runggaldier uit Italië presteerde beter dan ooit tevoren, schoot foutloos en pakte op 1:45 minuten het brons. Ze bleef de rappe Finse Mari Laukkanen daarmee tien seconden voor, terwijl de vijfde plek een nog grotere verrassing opleverde. De sinds dit seizoen voor Zuid-Korea uitkomende geboren Russische Ekaterina Avvakumova debuteert op het WK op het hoogste niveau en eindigde met perfect schieten op de vijfde plek.