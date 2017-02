Geen Cauberg meer in finale Amstel Gold Race heywoodu 15-02-2017 13:44 print

Vanaf dit jaar zal de finale van de Amstel Gold Race niet meer opgesierd worden door de Cauberg. Tijdens Nederlands enige wielerklassieker zal de klim nu op zo'n negentien kilometer van de finish bedwongen worden, waarmee de koers spannender gemaakt moet worden. Dat is in elk geval de hoop van koersdirecteur Leo van Vliet.

"Er was altijd discussie dat men te lang op de laatste beklimming van de Cauberg aan het wachten was en dat de koers daardoor steeds op slot zat", legt Van Vliet uit. De Cauberg was tussen 2002 en 2013 het toneel van de finish, vanaf het WK wielrennen van 2012 in Valkenburg werd de finish op een kleine twee kilometer van de klim gelegd. Vaak ontplofte de koers dan op de klim, waar mannen als Philippe Gilbert een aanval plaatsten op het steile stuk.

"Zo hopen we op een meer open wedstrijd met meer kanshebbers. Aanvallers zullen zo ook meer kansen krijgen", hoopt Van Vliet. Via Scheulder rijdt het peloton straks voor de laatste keer in de koers naar de Cauberg. Vervolgens begint de finale, waar nog wel de Geulhemmerberg en de Bemelerberg beklommen moeten worden. De finish ligt op dezelfde plek als tijdens de vorige jaren.

De Amstel Gold Race wordt dit jaar op 16 april verreden.