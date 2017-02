Justin Bieber derde headliner op Pinkpop Redactie 15-02-2017 13:31 print

Justin Bieber is de derde en laatste headliner van Pinkpop. Dat heeft de festivalorganisatie woensdag bekendgemaakt.

Al langere tijd werd gefluisterd dat de wereldberoemde superster naar Pinkpop zou komen. Eerder werd de komst van zijn goede vriend Martin Garrix aangekondigd. De twee gaan deze zomer samen op tournee en zijn al op meerdere andere Europese festivals geboekt.

Het is de derde keer dat Bieber naar Nederland komt. In 2016 en 2013 gaf hij optredens in de Gelredome.

De 48e editie van het festival vindt plaats van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni. Op het affiche stonden tot dusver ook headliners Green Day en Kings of Leon. Ook werd eerder de komst van Richard Ashcroft en System of a Down al aangekondigd. Het complete programma wordt op 8 maart bekendgemaakt.



Justin Bieber derde headliner op Pinkpop (Foto: BuzzE)