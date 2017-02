Schiet je eigen Hadoken op Nintendo Switch

In Japan verschijnen inmiddels de eerst doosjes van Nintendo Switch-games in de winkels. Een van deze doosjes is die van Ultra Street Fighter II: The Final Challengers en op dat doosje staat een interessante onaangekondigde feature: 'Unleash! Ha"DO"Ken'.

Het is hiermee officieel bevestigd dat Ultra Street Fighter II: The Final Challengers een nieuwe first-person-modus heeft. Op het screenshot zien we een aantal Shadaloo-soldaten die naar je toe lijken te komen, zoals we dat kennen van games als House of the Dead of Virtua Cop. Het zou dus een onrail-shooter modus kunnen zijn. Waarbij je met de Joy-Con's speciale bewegingen moet maken om je vijanden uit te schakelen.

De releasedatum van Ultra Street Fighter II: The Final Challengers is nog niet bekend, maar aangezien de doosjes al in de winkels liggen kan dat niet ver na de release van Nintendo Switch zijn op drie maart 2017.