Zelda: Breath of the Wild krijgt Expansion Pass

The Legend of Zelda: Breath of the Wild krijgt een Expansion Pass. Dat heeft Nintendo vandaag aangekondigd. De Expansion Pass gaat €19.99 kosten en belooft twee DLC-packs. Dit is de eerste keer dat een Zelda-game DLC krijgt.

De eerste DLC pack, dat in de zomer moet uitkomen, bevat een nieuwe 'Cave of Trials challenge', Hard Mode en een mysterieus klinkende 'additional map feature'. De tweede DLC pack is wat uitgebreider en komt pas in de winter uit. Dit deel van de uitbreiding bevat een nieuw verhaal, een nieuwe dungeon en 'extra uitdagingen'.

Je kunt de packs niet afzonderlijk van elkaar kopen. Als bonus kunnen kopers al op de release drie extra schatkisten in het eerste gebied vinden. Een van de kisten bevat een Nintendo-shirt dat Link kan dragen, de andere twee kisten bevatten items. Aonuma legt het zelf allemaal uit in het onderstaande filmpje.