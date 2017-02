Nederlandse skiërs op valreep toch naar WK heywoodu 14-02-2017 10:14 print

Op het laatste moment zijn twee Nederlanders toegevoegd aan de selectie voor het WK alpineskiën in het Zwitserse St. Moritz, dat vorige week begon. Spike van der Haas en Maarten Meiners zijn alsnog aangewezen om Steven Théolier, Steffan Winkelhorst en Adriana Jelinkova te vergezellen.

Om naar het WK te mogen moeten Nederlandse skiërs twee keer minder dan twintig FIS-punten scoren - punten die je in alle wedstrijden onder auspiciën van de internationale skibond FIS kunt verzamelen. Van der Haas lukte dat begin februari voor het eerst bij een slalom in Zagreb, maar omdat hij vorig jaar door blessureleed nauwelijks kon scoren en omdat hij met zijn 19 jaar nog jong is, besloot de Nederlandse skibond hem toch naar het WK te sturen.

Meiners dook vorig jaar al onder de twintig punten, maar daar bleef het lang bij. Tot afgelopen zondag, want in het Oostenrijkse St. Lambrecht kwam hij op een reuzenslalom tot 17,32 punten en dus mag ook Meiners zich deze week in St. Moritz melden. Het is nog maar de vraag of we de Nederlanders in actie kunnen zien. Aangezien ze allemaal niet bij de top-50 van de wereld staan zullen ze zich namelijk eerst moeten plaatsen via de kwalificatiewedstrijden, die één dag voor de echte wedstrijd gehouden worden.

Het volledige schema van het WK is te vinden in onze special. Jelinkova komt bij de dames uit op de reuzenslalom en slalom, Théolier skiet alleen de slalom, Meiners alleen de reuzenslalom en Van der Haas en Winkelhorst komen in principe op beide onderdelen in actie.