Haase: "Hele leven bezig met mentale training"

Tennisser Florian Mayer dacht het op het ATP-toernooi in Rotterdam goed voor elkaar te hebben. De Duitser speelde maandag in de eerste ronde tegen Robin Haase, een prima kans om een rondje verder te komen. Haase vloog er voor eigen publiek immers in de eerste ronde uit in 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 - zijn vorige zes deelnames. Toch trok Haase de wedstrijd zowaar naar zich toe en dus zien we de Hagenaar terug in ronde twee.

"Vooral de manier waarop ik win is prachtig. Mayer is een irritante speler, die vaak pas op het laatste moment lijkt te beslissen waar hij de bal naartoe gaat slaan. Ik wist alleen dat hij zelfvertrouwen mist en dat kon ik op de baan wel zien", sprak Haase na afloop. De Nederlander werkt al geruime tijd met een levenscoach om mentaal 'nog' weerbaarder te worden, zo zegt hij.

"Op mentaal gebied presteer ik al jaren prima in mijn wedstrijden", zo werkte hij zich de lachers van vele Nederlandse tennisfans op de hand. Haase is immers hét toonbeeld van een tennisser die mentaal nog wel eens door het ijs zakt. Acties als een bal in het net deponeren op matchpoint van een tegenstander worden al jaren een Roooowwwwwbin genoemd en Nederland's beste tennisser van de laatste jaren wil nog wel eens verliezen van iemand die een paar honderd plekken lager op de ranglijst staat.

"Ik ben mijn hele leven al bezig met mentale training en dan bedoel ik niet uit boekjes, maar met een life coach. Het helpt mij goed." Om zijn punt kracht bij te zetten en om aan te geven dat Haase inderdaad een echte kanjer is op mentaal gebied schotelen we je graag een aantal mooie staaltjes van Roowwbin's pure zelfbeheersing voor:

Haase gaat tekeer tegen de scheidsrechter op Roland Garros en met een ingetogen 'THANK YOU!' laat Haase zien over uitstekende mentale zelfbeheersing te beschikken (Bron: YouTube)

Muziek, wie heeft er geen schijthekel aan. Op uiterst beheerste wijze vraagt de mentaal niet van zijn pad te brengen Haase of de muziek misschien een tikkeltje zachter mag (Bron: YouTube)

Gonzalo Lama kreunt als een malle en de mentaal ijzersterke Haase reageert zoals een mentale krijger dat doet: door op beheerste doch dringende toon aan te geven wel genoeg van het gekreun te hebben (Bron: YouTube)

Haase toont zijn mentale kracht door uiterst kalm aan te geven een nieuw racket te willen (Bron: YouTube)

De mentaal onvermurwbare Haase houdt in de Davis Cup op 2:00 minuten in het filmpje het hoofd koel zoals het een mentale topper betaamt (Bron: YouTube)