Elia: "Liever titel met Feyenoord dan WK-finale"

Eljero Elia zit na jaren van omzwervingen weer goed op zijn plek in Rotterdam-zuid, maar vandaag deed hij bij het programma Peptalk toch wel een opmerkelijke uitspraak. De linksbuiten stelt dat hij liever kampioen zal worden met Feyenoord dan dat hij de kans had gekregen een wereldtitel in 2010 te pakken. Elia speelde bovendien mee in de finale.

De linksbuiten speelde toentertijd bij Hamburger SV en deed het daar ook zeer behoorlijk. Hij is overigens niet de enige Feyenoorder die in die finale speelde: Dirk Kuyt verliet het veld voor Elia in die wedstrijd. Op de vraag of Elia de WK-finale had willen inruilen voor een landstitel: "Dan kies ik voor een titel met Feyenoord." Vermoedelijk zal hij hier wel door gesterkt zijn met de wetenschap dat de finale niet werd gewonnen.