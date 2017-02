In de laatste periode van de slag om Aleppo heeft het Syrische leger chemische wapens gebruikt in de delen van de stad waar de rebellen toen nog zaten. Helikopters wierpen chloorgasbommen in deze wijken waar ook nog burgers verbleven.

Dat schrijft Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat maandag is geopenbaard. Er zouden bij minstens acht gelegenheden tussen 17 november en 13 december bommen met chloorgas zijn afgeworpen. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilde geen commentaar op het rapport geven. De OPCW werkt samen met de Verenigde Naties.

Volgens Human Rights Watch zijn bij de aanvallen minstens negen burgers gedood, onder wie vier kinderen, en raakten tweehonderd anderen gewond. De aanvallen leveren volgens HRW een sterke aanwijzing dat de legertop in Damascus en de commandanten te velde bij Aleppo wisten van het gebruik van chemische middelen.

Koenders

De Nederlandse minister Koenders van Buitenlandse Zaken zei dat het rapport laat zien dat alle menselijke en humanitaire grenzen opnieuw zijn overschreden. Nederland heeft het initiatief genomen de oprichting van de VN-bewijzenbank te versnellen. ,,Het is mijn inzet met de VN in maart internationale partijen bij elkaar te roepen in Den Haag. Dit is de enige mogelijkheid bestraffing mogelijk te maken, nu het cynisme en de passiviteit over de oorlog in Syrië overheersen."

In de bewijzenbank brengt de VN data over de oorlog in Syrië bijeen. Tot nu toe zijn het vooral non-gouvernementele organisaties die bewijzen over oorlogsmisdaden aandragen. De bank kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer er in de toekomst een Syriëtribunaal zou worden opgericht.



'Syrische leger gebruikte gas in Aleppo' (Foto: ANP)