Trailer: Scarlet Johansson zoekt naar controle in Ghost in the Shell

Of je nu bekend bent met de anime-franchise, of nooit eerder van Ghost in the Shell gehoord hebt; de nieuwste trailer voor de live-action-verfilming bevat genoeg actie, drama en mooie beelden om een beetje scifi-liefhebber te overtuigen.

In Ghost in the Shell is Scarlett Johansson te zien als Major, een unieke combinatie tussen mens en cyborg die deel uitmaakt van de speciale eenheden. Zij heeft de leiding over Section 9, een elite-eenheid die de gevaarlijkste criminelen en extremisten moet tegenhouden. Maar haar bestaan als deels mens, deels cyborg, leidt tot existentiële vragen.

Ghost in the Shell is gebaseerd op de wereldberoemde anime-serie en geregisseerd door Rupert Sanders. Naast Scarlett Johansson bestaat de cast uit “Beat” Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, en Kaori Momoi. De film is te zien vanaf 30 maart.