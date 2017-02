Skiër Ärni stunt met wereldtitel op alpinecombinatie

SkiŽr ńrni stunt met wereldtitel op alpinecombinatie heywoodu 13-02-2017 14:43 print

Alpineskiër Luca Ärni heeft op het wereldkampioenschap in St. Moritz voor een fikse stunt gezorgd. De Zwitser veroverde voor eigen publiek de wereldtitel op de alpinecombinatie, de wedstrijd waarbij een afdaling en een slalom geskied wordt.

Slalomspecialist Ärni had op de afdaling weinig te zoeken, maar met een dertigste plek deed hij het prima. Uiteraard stonden vooral afdalingsspecialisten bovenaan, zoals de Oostenrijker Romed Baumann, die voor de Fransman Adrien Theaux de snelste tijd liet noteren. Thomas Dressen uit Duitsland en de Sloveen Martin Cater stonden verrassend op de gedeeld derde plek, voor Andreas Sander, de Noor Kjetil Jansrud en de Zwitserse thuisfavoriet Carlo Janka.

Op de slalom mocht Ärni als nummer dertig van de afdaling als eerste naar beneden en hij maakte optimaal gebruik van de nog goede piste. Met een uitstekende slalom pakte hij de snelste tijd, maar Marcel Hirscher - één van 's werelds beste twee slalommers - leek de leiding toch wel over te gaan nemen. Dat pakte echter anders uit, want de Oostenrijker leverde onderin veel in en eindigde op 0,01 seconden van Ärni. Al snel werd duidelijk dat de piste in bijzonder rap tempo slechter werd door het relatief warme weer en voor Ärni begon een WK-medaille zo serieus in beeld te komen.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde slalomde erg goed, maar eindigde op 0,40 seconden van Ärni op de vierde plek, die hij moest delen met de grote Hundertkilomann Dominik Paris uit Italië. De Zwitser Mauro Caviezel, veertiende na de afdaling, vormde een grote bedreiging voor zijn landgenoot, maar met 0,06 seconden achterstand nestelde hij zich achter Hirscher op het podium. Niemand, inclusief de toppers na de afdaling, kwam meer in de buurt en dus kon het Zwitserse publiek één dag na de wereldtitel van Beat Feuz op de afdaling weer hard juichen - dit keer zelfs om twee medailles.