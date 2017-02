Sinkgraven: "Kijken of Feyenoord de druk aankan"

De backs van Ajax waren de spelers in vorm tegen Sparta. Joël Veltman en Daley Sinkgraven verwenden het publiek met technische hoogstandjes. Zeker laatstgenoemde kent een stabiele periode.

Sinkgraven verliet voortijdig het veld, maar de ernst bleek mee te vallen. "Ik had wat last van mijn knie in de tweede helft, maar het was meer uit voorzorg dat ik naar de kant ging. Zeker met het oog op de wedstrijd tegen Legia Warschau."

De Assenaar stuurde de tegenstander meerdere keren het bos in met mooie acties. "Ik had veel ruimte om die acties te maken en dat ging ook goed. Het is altijd lekker als je bovengemiddeld speelt." In de eerste helft hakte hij bijvoorbeeld prachtig richting Younes. "Dat was een beetje op goed geluk, maar ik had hem al wel in mijn hoofd zitten. Dan doe je zoiets gewoon, maar het was jammer dat Amin buitenspel stond."

Jerson Cabral speelde bij Sparta 45 minuten mee, maar was ook 45 minuten lang onzichtbaar. Verdedigend dus ook een ijzersterk optreden van Sinkgraven. "Wij waren natuurlijk meer in de aanval, dus het is ook lastig voor zulke buitenspelers om zo ver op eigen helft iets te creëren. Ik ben niet de enige die hem zo uit de wedstrijd haalde, want we zaten er met het hele team goed kort op."

Dat Sinkgraven nu constant speelt op linksback werpt zijn vruchten af. Hij merkt ook zelf verbetering. "Verdedigend word je slimmer in bepaalde dingen. Elke situatie is anders en je leert er steeds weer van."

Veel concurrentie blijft er niet over voor zijn plek. Zeker nadat Dijks op huurbasis naar Norwich City verkaste. "Jaïro Riedewald staat nu op de tweede plek achter me, maar ik moet zorgen dat ik niet gemakzuchtig word." Aan Sinkgraven is buiten het veld, maar zeker ook daarbinnen, te zien dat hij steeds meer vertrouwen voelt. "Het gaat op dit moment prima, dus ik heb niks te klagen."

"Wij moeten onze punten pakken en dat doen we. Dan zien we wel of Feyenoord die druk aan kan", vervolgt hij. "Het is nog lang niet gedaan. Kijk naar vorig jaar, toen werd het pas op de laatste speeldag beslist."

Niet alleen de competitie is belangrijk voor Ajax, de ploeg van Peter Bosz is namelijk ook nog actief in de Europa League. "Op welke plek staat Legia Warschau in hun competitie?" is de vraag die volgt, maar Sinkgraven blijft het antwoord schuldig. De ploeg uit de Poolse hoofdstad staat momenteel derde. "De analyse volgt deze week", zegt hij, wat aangeeft dat Ajax nu weinig van de tegenstander weet en vooral uitgaat van zijn eigen kracht.