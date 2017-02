Walking Dead-ster krijgt lichaamsdelen cadeau

Ondanks zijn enorme fanschare, is The Walking Dead-acteur Norman Reedus er nog altijd niet gerust op dat zijn personage Daryl Dixon ook dit seizoen van de zombieserie overleeft.

"In deze show ben je nooit veilig, dat is maar weer gebleken", vertelt de acteur op de set van The Walking Dead even buiten Atlanta. Hij doelt daarmee op de twee bloedige sterfgevallen van hoofdpersonages in de eerste aflevering van dit seizoen, die in oktober fans over de hele wereld schokten.

De twee vielen niet ten prooi aan zombies, maar aan de met prikkeldraad uitgedoste honkbalknuppel van slechterik Negan, die zijn wapen zelfs een naam gaf: Lucille. De ondoden zijn dan ook allang niet meer de grootste dreiging voor de overlevenden van de zombie-apocalypse, meent Norman. "Het thema was altijd mens tegen zombie, maar nu is het meer mens tegen mens. Je moet alleen oppassen dat je niet op een zombie stapt terwijl je tegen de bad guys vecht."

Friends

Halverwege het zevende seizoen van The Walking Dead, dat vanavond na een winterstop weer wordt hervat op zender Fox, moet de acteur lachen als hij terugdenkt aan de verwachtingen van de cast aan de start van de serie. "We waren met een klein groepje, en we dachten dat we met z'n vijven ongeschonden door deze zombiewereld heen zouden huppelen, alsof we in Friends zaten."

Al snel bleek dat ook de harde kern niet onschendbaar was. "Eerst ging het personage van één van ons eraan. En dat werden er meer en meer. Het leek Expeditie Robinson wel; je vroeg je altijd af wie je na de volgende aflevering niet meer terug zou zien."

Ook de fans van Norman en zijn personage Daryl maakten zich meer en meer zorgen, en waarschuwden zelfs de makers van de serie niet aan hun favoriet te komen. De hashtag #DarylDiesWeRiot, 'als Daryl doodgaat komen we in opstand', raakte na menig aflevering trending op Twitter. De acteur waardeert de steun van zijn trouwe aanhang enorm. Alhoewel ze soms iets te ver gaan. "Vooropgesteld; 99,9 procent van mijn fans is supercool. Maar af en toe gebeuren er vreemde dingen. Laatst deelde ik ergens handtekeningen uit. Een fan kwam naar me toe en mompelde iets over een borstamputatie. Toen ze wegging, vroeg ik de beveiliger toch even te kijken wat er in de tas zat die ze had achtergelaten. Dat waren twee stukken vlees, in sieradendoosjes. Dat soort gedrag, dat beangstigt me wel een beetje ja."



Walking Dead-ster krijgt lichaamsdelen cadeau (Foto: BuzzE)