Grammy's: Adele vals, Bowie wint, Concertgebouworkest niet

Tijdens haar eerbetoon aan George Michael tijdens de Grammy's zondag, staakte Adele het zingen om haar optreden opnieuw te starten. De zangeres zette vals in omdat ze technische problemen zou hebben. Ondanks zijn overlijden had David Bowie meer succes: hij scoorde met al zijn nominaties. Ons eigen Concertgebouworkest had minder geluk. Ook Beyoncé had pech, een beetje maar.

Na minder dan een minuut van haar versie van Georges nummer 'Fastlove' stopte Adele met zingen en zei: "Ik weet dat het live tv is, het spijt me." Daarop liet ze enkele krachttermen vallen, die het televisiekijkende publiek niet te horen kreeg omdat het geluid snel werd afgezet. Daarna was de zangeres wel weer te horen. "Sorry voor het vloeken en sorry dat ik opnieuw begin. Maar mag ik opnieuw beginnen? Het spijt me, ik kan dit niet verknoeien voor hem."

Tijdens de Grammy's vorig jaar werd het optreden van Adele ook al geplaagd door technische problemen. Na haar eerbetoon zondag kreeg de zangeres, die het lied in tranen eindigde, een lang applaus van het aanwezige publiek in het Staples Center stadion in Los Angeles.

George Michael stierf op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd.

David Bowie

De vorig jaar overleden David Bowie heeft postuum alle Grammy's gewonnen waarvoor hij was genomineerd.

Het album Blackstar won de prestigieuze muziekprijzen voor het artwork en de geluidstechniek en als beste alternatieve muziekalbum. Het gelijknamige nummer van de plaat kreeg prijzen voor beste rockuitvoering en beste rocksong.

Het 25e studioalbum van de Britse zanger kwam uit op zijn 69e verjaardag in januari van 2016. Twee dagen later overleed Bowie aan leverkanker.

Tijdens zijn leven won David Bowie slechts twee Grammy's. In 1985 mocht hij de prijs voor beste muziekvideo in ontvangst nemen voor 'Jazzin' For Blue Jean'. In 2006 kreeg hij een Lifetime Achievement Award.

Concertgebouworkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft geen Grammy weten te bemachtigen. In de categorie beste orkestrale uitvoering streek het Boston Symphony Orchestra met de eer.

Het KCO werd genomineerd voor de uitvoering van Prokofievs Symphony No. 5 onder leiding van dirigent Mariss Jansons.

Andere prijzen

In aanloop naar de show kreeg Beyoncé de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo. De clip bij 'Formation' werd beoordeeld als beste video van het afgelopen jaar. Justin Timberlake's hit 'Can't Stop The Feeling!', het nummer dat hij maakte voor de film Trolls, kreeg de Grammy voor beste lied gemaakte voor visuele media. The Beatles-film Eight Days A Week - The Touring Years werd verkozen tot beste muziekfilm.

Beyoncé wist het Grammy-record overigens niet te verbreken. Ze was genomineerd in negen categorieën, maar zag al tijdens de pré-show vier prijzen aan haar neus voorbij gaan. Om het Grammy-record te verbreken, had Beyoncé al haar nominaties moeten inwisselen voor een award. Zowel Michael Jackson als Santana haalde al eens acht trofeeën op tijdens het jaarlijkse muziekfestijn.