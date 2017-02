FOK! Wat een weer: koud, maar zonnig

St. Amaan, trekt het zaaikleed aan.

Goedemorgen. Afgelopen nacht was het vrijwel overal onder het vriespunt, alleen Zeeland ontsprong de dans, daar bleef het iets boven nul. Door de lichte vorst is er kans op gladheid door bevriezing van natte wegen of sneeuwresten.

Vandaag is de zon overdadig aanwezig en is het overwegend droog. Alleen het noorden maakt nog kans op wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 5 graden in het noorden tot 8 graden in het zuiden. Door een schrale oostenwind voelt het echter een stuk kouder aan.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:59 Zon onder: 17:49 Zonkracht: 1 / 1







Mooie knoppen (Foto: Luuntje)

