NBA: Beladen terugkeer Kevin Durant in Oklahoma

In een regulier NBA seizoen worden 1230 wedstrijden gespeeld. Voor het begin van seizoen worden enkele van deze wedstrijden rood omcirkeld in de agenda van menig NBA fan gezet. Afgelopen nacht was zo’n wedstrijd. Kevin Durant keerde voor de eerste keer als speler van de Golden State Warriors terug naar Oklahoma City, de stad waar hij acht jaar voor de Thunder uitkwam.

Kevin Durant wist dat hij niet op een warm welkom hoefde te rekenen. Er zijn een paar ongeschreven regels over hoe je als fans van een ploeg je oud-spelers ontvangt. Factoren die daarbij een rol spelen zijn hoeveel succes een speler de club heeft bezorgd, hoe lang hij bij een team heeft gespeeld en hoe hij zich voor het team heeft ingezet. Ook speelt mee of een speler uit eigen initiatief is vertrokken en of de speler naar een directe concurrent is gegaan. Negatieve uitspraken over je oude ploeg zorgen gegarandeerd voor een hatelijke ontvangst.

Soms keert een speler terug bij zijn oude ploeg en wordt als held onthaald, Paul Pierce bij Boston bijvoorbeeld. Het kan echter ook anders lopen. Vince Carter, die er het laatste jaar in Toronto met de pet naar gooide en duidelijk maakte niet langer voor de Raptors te willen spelen, werd jarenlang uitgefloten door fans van de Raptors. De eerste keer dat LeBron James als speler van de Heat terugkeerde in Cleveland kan de sfeer alleen maar als bedreigend worden omschreven.

Durant heeft zich altijd uitstekend ingezet voor de Thunder en nooit een negatief woord over de club gezegd. Kampioen wist hij de ploeg niet te maken, maar hij was wel de belangrijkste reden dat een zwakke ploeg kon uitgroeien tot een jarenlange kandidaat voor de NBA titel. Durant is echter uit eigen initiatief vertrokken en beging de, in de ogen van OKC fans, onvergeeflijke fout om voor een grote concurrent te spelen.

Oklahoma City had voor de wedstrijd besloten om de Warriors te ontvangen als ‘cupcakes’. Het is een denigrerende term voor een makkelijke tegenstander of een softe speler. Oud-Thunder speler Kendrick Perkins had Durant ooit een cupcake genoemd, vandaar. Duizenden cupcake t-shirts werden uitgedeeld aan de fans van de Thunder.

Bij de opkomst van de spelers werd Durant uitgejouwd. Bij balbezit scandeerde het publiek “cupcake, cupcake”. Het leek Durant en de rest van de Warriors niet te deren, integendeel. Bij rust was de stand 50-77. In de tweede helft wist OKC nog wel iets terug te doen, maar het verschil werd nooit kleiner dan tien punten.

De oud-ploeggenoten Russell Westbrook en Kevin Durant hebben nooit iets gezegd over eventuele spanningen onderling. Het blijft dus gissen of er echt sprake was van een vete, maar op het veld leek het erop als de heren elkaar echt niet mogen. De twee kemphanen hadden woorden met elkaar in het derde kwart. Vlak voor tijd schoot Durant een diepe, diepe driepunter over Westbrook heen en keek hem nog een seconde op hem neer.

De eindstand werd 114-130. Durant eindigde met 34 punten. Stephen Curry en Klay Thompson voegden allebei 26 punten toe. Bij de Thunder was het uiteraard Westbrook die zijn ploeg op sleeptouw nam. De guard kwam tot 47 punten, 11 rebounds en 8 assists.

20 maart treffen de ploegen elkaar weer in Oklahoma City.

Thunder - Warriors. Bron: YouTube.

De concurrent voor Golden State in het oosten, en de regerend NBA kampioen Cleveland Cavaliers won ook eenvoudig. Thuis werd met 125-109 van Denver gewonnen. LeBron James en Kyrie Irving scoorden beiden 27 punten. Kyle Korver, vorige maand overgekomen van Atlanta, heeft na een stroeve start helemaal zijn draai gevonden bij zijn nieuwe ploeg. De laatste twee weken weet hij nauwelijks te missen van afstand.

De Boston Celtics wonnen een lastige uitwedstrijd tegen de Utah Jazz. Utah is één van de best verdedigende ploegen in de NBA, maar ook Utah had geen antwoord op Isaiah Thomas. De kleine guard scoorde 29 punten. Gordon Hayward kwam tot 31 punten voor Utah. De eindstand werd 104-112.

Boston kreeg wel wat slecht nieuws te verwerken. De Braziliaanse oud-speler van de ploeg Fab Melo overleed gisteren op 26-jarige leeftijd in zijn slaap in zijn thuisland. De carrière van Melo bij Boston kwam niet uit de verf, maar als je eenmaal het Celtics groen hebt gedragen, blijf je altijd deel van de familie.

Aan de zegereeks van Miami kwam afgelopen nacht een eind. Na dertien overwinningen op rij bleken de Philadelphia 76ers een maatje te groot, 117-109. Zeven spelers haalden de dubbele cijfers voor Philadelphia. 30 punten van Goran Dragic en 26 punten van James Johnson bleken niet genoeg.



Uitslagen

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 102-107

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 100-116

Philadelphia 76ers – Miami Heat 117-109

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 125-109

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 114-130

Houston Rockets – Phoenix Suns 133-102

Dallas Mavericks – Orlando Magic 112-80

Utah Jazz – Boston Celtics 104-112

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 37-16

Boston Celtics 35-19

Washington Wizards 32-21

Toronto Raptors 32-22

Atlanta Hawks 31-23

Indiana Pacers 29-25

Chicago Bulls 26-28

Detroit Pistons 25-29

Charlotte Hornets 24-30

Miami Heat 24-31

Milwaukee Bucks 23-30

New York Knicks 22-33

Philadelphia 76ers 20-34

Orlando Magic 20-36

Brooklyn Nets 9-45



Western Conference

Golden State Warriors 46-8

San Antonio Spurs 41-12

Houston Rockets 40-17

Utah Jazz 34-21

Los Angeles Clippers 33-21

Memphis Grizzlies 33-23

Oklahoma City Thunder 31-24

Denver Nuggets 24-30

Portland Trail Blazers 23-31

Sacramento Kings 22-32

Dallas Mavericks 22-32

New Orleans Pelicans 21-33

Minnesota Timberwolves 20-34

Los Angeles Lakers 19-37

Phoenix Suns 17-38