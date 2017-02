Controverse rond MMA-winst De Randamie

Vechtsportgala UFC 208 zal niet de boeken ingaan als het gala met de meest aantrekkelijke gevechten. De MMA-wereld zal zich deze avond vooral herinneren als de avond waar scheidsrechter Todd Anderson misschien wel een té grote invloed had op de uitkomst van het titelgevecht tussen Holly Holm en Germaine de Randamie.

Anderson was heel gul voor De Randamie, die tot tweemaal toe na het eindsignaal van de ronde nog een aantal rake stoten plaatste. Illegale stoten dus, die normaal gesproken bestraft kunnen worden met ten minste één punt aftrek. Anderson deed dat echter niet, tot grote teleurstelling van UFC-directeur Dana White. "Ik geloof niet dat het aanstellen van zo'n onervaren scheidsrechter bij een titelgevecht een slimme actie was," aldus White in een interview met Megan Olivi voor Fox Sports 1. "Anderson had daar niet moeten zijn, maar helaas worden deze scheidsrechters niet door de UFC aangesteld. Had hij een punt van De Randamie afgetrokken, dan hadden we misschien wel een gelijkspel gehad," volgens de teleurgestelde White, die ontevreden was over het verloop van heel UFC 208. Op de vraag wat het hoogtepunt van de avond was, antwoorde de Amerikaan, "De vliegreis naar huis.".



Teleurgestelde White over UFC 208 (Bron: Youtube)

Ook op Twitter werd de overwinning van De Randamie met afgunst besproken. Velen bekritiseerden de scheidsrechter, maar ook de Utrechtse zelf was het onderwerp van vele tweets. Voormalig UFC-vechter Tim Kennedy durfde het zelfs aan om haar een valsspeler te noemen, terwijl presentator Kenny Florian de schuld duidelijk bij de scheidsrechter neerlegde.

How did they not take a point. She received a warning the 1st time. I hate cheaters. @HollyHolm is the classiest fight around. #UFC208 — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) February 12, 2017

Ref wants 3 illegal/late strikes!!! This isn't baseball!!! #ufc208 — Kenny Florian (@kennyflorian) February 12, 2017

Andere kenners waren een andere mening toegedaan en vooral Dan Hardy, ook een oud-collega van De Randamie, bekeek het heel simpel en verwoordde het correct. "Je moet jezelf altijd beschermen, altijd, totdat de scheidrechter ingrijpt. Je moet eens weten hoe vaak ikzelf totaal niets meekreeg van wat er om mij heen gebeurde tijdens een gevecht. Germaine is geen valsspeler, zij is een vechter met een vechtersmentaliteit."

I don't agree with Joe! Defend yourself at all times. Classic Muay Thai mentality! Fight until you are separated. #UFC208 — Dan Hardy (@danhardymma) February 12, 2017

Het zal de kersverse UFC-kampioene verder een worst wezen. De komende tijd mag zij de kampioensgordel met trots dragen en kan Nederland zich misschien binnenkort weer verheugen op een nieuw UFC-gala.



De Randamie trots met kampioensgordel na winst op Holm (Foto: Getty)