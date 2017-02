Fourcade één WK-goud van Bjørndalen verwijderd, Bjørndalen (43) pakt brons heywoodu 12-02-2017 16:03 print

Biatleet Martin Fourcade heeft zondag voor de tiende keer in zijn carrière een individuele wereldtitel veroverd. In het Oostenrijkse Hochfilzen was de dominante Fransman de beste op de achtervolging, waarmee hij nog één individuele titel verwijderd is van het record van de Noorse legende Ole Einar Bjørndalen.

Fourcade begon als derde aan de wedstrijd, achter Benedikt Doll - de winnaar van de sprint - en de Noor Johannes Thingnes Bø. Beiden schoten bij de eerste schietbeurt echter maar vier van de vijf doelen om, terwijl Fourcade foutloos bleef. Hij nam de leiding zo over, pakte een voorsprong van tien seconden en zou die geen moment meer afstaan. Een misser in de laatste schietbeurt maakte niks uit, aangezien zijn voorsprong groot genoeg is en de voornaamste concurrentie zelf ook niet foutloos bleef.

Die concurrentie kwam van de twee Noren Bjørndalen en Bø, maar ook onder meer de Bulgaar Krasimir Anev, de Amerikaan Lowell Bailey, de Tsjech Ondrej Moravec en de Duitser Simon Schempp mengden zich in de strijd. Na de laatste schietbeurt was het Bailey die als eerste van de achtervolgers de slotronde in dook, op de voet gevolgd door Bjørndalen.

Anev en Bø kwamen er achteraan en vooral de jonge Noor was bloedsnel. Anev moest er rap aan geloven, Bailey was de volgende en ook zijn beroemde, maar ietwat oude landgenoot kon het geweld van Bø niet aan. Hij eindigde dan ook als tweede, terwijl Bjørndalen op zijn 43e het brons veroverde - zijn 45e WK-medaille.