WK-goud Mantia op prachtige massastart, Nederlanders volstrekt kansloos

Schaatser Joey Mantia heeft de wereldtitel op de massastart gewonnen. Op het WK afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneun was de Amerikaan de beste in een kopgroep die vroeg vertrok.

Al erg vroeg in de wedstrijd gingen zes man er vandoor: Mantia, Alexis Contin (Frankrijk), Reyon Kay (Nieuw-Zeeland), Vitaly Mikhailov (Wit-Rusland), Olivier Jean (Canada) en Armin Häger uit Oostenrijk. De zes hielden de benen niet bepaald stil en binnen no-time hadden ze het peloton weer in zicht. Dat was een serieus probleem voor de schaatsers in de grote groep, want als je op een rondje gezet wordt lig je er onherroepelijk uit.

Halverwege probeerde Jorrit Bergsma het tempo wel aan te trekken, maar het was veel te laat en het peloton had nooit meer enige kans om bij de kopgroep te komen. Daar werd dus gestreden om de overwinning en het was Contin die als eerste de aanval opende. Hij kreeg Mantia achter zich aan en de rappe Amerikaan sloot snel aan. Met één ronde te rijden ging hij over de Fransman heen, die er niet meer aan te pas kwam. Mantia pakte goud, Contin het zilver en Jean reed nog naar het brons.