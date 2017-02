Rutte reanimeert Twitter voor weerwerk Wilders

Premier Mark Rutte heeft zondag nog maar eens bezworen dat hij na de verkiezingen niet met PVV-leider Geert Wilders in zee wil. De VVD-lijsttrekker reageerde op de twijfel die Wilders in een zondag uitgezonden interview over de uitsluiting van zijn partij door de VVD zaaide.

De VVD blies voor de gelegenheid, na zes jaar, het stof van het privéaccount van Rutte op Twitter. "Nul procent, Geert. NUL procent. Het. Gaat. Niet. Gebeuren", is de boodschap.

In een vraaggesprek met WNL op Zondag sprak Wilders uit dat hij niet gelooft dat de VVD na de verkiezingen woord houdt als de PVV een verkiezingsoverwinning boekt. "Je zet niet zomaar tweeënhalf miljoen mensen opzij", liep Wilders vooruit op een triomf. "Dat zullen ze niet gaan doen."

Rivaliserende lijsttrekkers zetten al langer vraagtekens bij Ruttes belofte.

Foto: ANP