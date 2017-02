Kim sprint naar wereldtitel massastart, Schouten valt in slotfase heywoodu 12-02-2017 12:34 print

Schaatster Kim Bo-reum heeft zich op het wereldkampioenschap afstanden voor eigen publiek in Gangneun laten kronen tot wereldkampioene op de massastart. De Zuid-Koreaanse was de snelste in de eindsprint.

Zoals wel vaker gebeurde er in het vroege stadium van de wedstrijd niet heel veel. Onder meer de Wit-Russische Marina Zueva zette even aan om wat puntjes in de tussensprint te sprokkelen - waar men voor de medailles overigens niks aan heeft - en voor Nederland nam Carien Kleibeuker de kop over.

Kleibeuker legde flink de zweep op het peloton, waardoor niemand kon ontsnappen en een eindsprint onvermijdelijk was. Voor Nederland zat Irene Schouten daar uitstekend in positie, maar in de voorlaatste bocht positioneerde ze zich verkeerd en ging de wereldkampioene van 2015 onderuit.

Bij de val van Schouten werd regerend kampioene Ivanie Blondin gehinderd, net als de Italiaanse topfavoriete Francesca Lollobrigida. Die konden niet meesprinten en de andere favoriete, Kim, deed dat wel. In de laatste meters ging ze voorbij aan de Japanse Nana Takagi die zilver pakte, terwijl Heather Bergsma een uurtje of twee na haar wereldtitel op de 1500 meter nog brons won.