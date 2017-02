Bergsma haalt tweede gouden plak op Mexicanobakker 12-02-2017 11:03 print

Heather Bergsma heeft haar tweede gouden medaille van het WK Afstanden in Zuid-Korea weten te veroveren. Ze was in een zinderende slotrit een tiende sneller dan Ireen Wust. De rest van de concurrentie kwam niet echt in de buurt en vooral Jorien Ter Mors was teleurgesteld met haar prestaties. Miho Takagi maakte daar handig gebruik van en pakte het brons.

In rit vijf mocht Ter Mors pogen een serieuze tijd neer te zetten. Dit deed ze, maar het was allerminst waar ze op gehoopt had met 1.56:18. Vooral in de slotronde ging de Nederlandse helemaal kapot, iets wat we normaal niet echt gewend zijn van haar. Martina Sablikova kwam gelukkig voor haar net tekort om die tijd te schaatsen.

In rit 10 was het alsnog gezien voor Ter Mors. Takagi schaatste een seconde sneller en ook Marrit Leenstra was sneller dan Ter Mors, maar die voelde de bui ongetwijfeld alweer hangen, met Wust en Bergsma nog te gaan zou het ongetwijfeld alweer een vierde plaats gaan worden voor haar. Dit was ook de werkelijkheid: In de laatste rit startte Bergsma bloedsnel en had ze bijna een seconde voor op Wust na 700 meter. Die kon dit niet meer goedmaken, hoewel ze nog zeer dichtbij kwam in de laatste twee ronden. Het verschill was uiteindelijk slechts een tiende.