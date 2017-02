VS niet verrast door raket Noord-Korea Redactie 12-02-2017 09:53 print

De regering van president Donald Trump had de Noord-Koreaanse "provocatie" al aan zien komen, nadat Trump in het Witte Huis trok. Noord-Korea vuurde zondagochtend (lokale tijd) een raket af in de zee. Het zou gaan om een ballistische raket.

De VS is alle opties aan het afwegen in besluit voor een tegenreactie op de raketlancering van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daarbij wil Washington wel voorkomen dat de spanningen tussen Noord-Korea en de omringende landen nog verder escaleert.

Zuid-Korea veroordeelde de actie van het Noorden sterk door te stellen dat het een ernstige dreiging is voor vrede en veiligheid. Bovendien is het een duidelijke schending van de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de raketlancering weer een voorbeeld van de "irrationaliteit en maniakale obsessie voor kernwapens en raketontwikkeling" van Kim Jong-un.

Japan zal een krachtig protest maken tegen Noord-Korea vanwege de raketlancering. Het wil daarvoor diplomatieke kanalen via China gebruiken. De Japanse regering denkt dat het geen toeval is dat de lancering plaatsvond tegelijkertijd met de ontmoeting in de VS tussen de Japanse premier Shinzo Abe en Trump. Japan ziet de actie van Noord-Korea als een duidelijke provocatie richting Japan en omliggende landen.

Het projectiel zou rond 8.00 uur (lokale tijd) zijn afgevuurd vanuit het gebied Panghyon, liggend in het westelijke gedeelte van Noord-Korea. Volgens het Zuid-Koreaanse leger legde de raket een afstand van 500 kilometer af. Het leger noemde de raketlancering een "machtsvertoning" als reactie op de harde aanpak van de Verenigde Staten richting Pyongyang.



VS niet verrast door raket Noord-Korea (Foto: ANP)

