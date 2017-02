Illegale stemmer VS moet acht jaar de cel in Monique (DJMO) 12-02-2017 08:27 print

Een 37-jarige vrouw woonachtig in de Amerikaanse staat Texas is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor illegaal stemmen. De vrouw, die als baby vanuit Mexico naar de VS werd gebracht, had bij verkiezingen in 2012 en 2014 gestemd als 'inwoner' terwijl ze als 'niet-inwoner' geen stem had mogen uitbrengen.

De beslissing wordt door veel mensen bejubeld waaronder de openbaar aanklager van Texas, Ken Paxton. "Deze zaak laat zien hoe serieus Texas is als het gaat om eerlijke en nauwkeurige verkiezingen. Deze straf is een waarschuwing voor misbruikers van de verkiezingswet", zei Paxton in een verklaring.

De vrouw stemde niet bij de presidentsverkiezingen van 2016, zei haar advocaat tegen de Washington Post. De vrouw, Republikeinse, stemde al meer dan een decennium maar wist niet dat ze dat niet mocht. Omdat op haar groene kaart 'inwoner' stond, vinkte ze ook 'inwoner' aan op het stembiljet.

Zo stemde ze dus ook in 2014 bij de staatsverkiezingen voor openbaar aanklager van Texas. Ze koos destijds opmerkelijk genoeg voor Paxton, de man die nu haar gevangenisstraf bezegelde.



Illegale stemmer VS moet acht jaar de cel in (Foto: ANP)