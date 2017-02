Bertens brengt tennisters op gelijke hoogte in Fed Cup Peterselieman 11-02-2017 20:25 print

Na de eerste dag van de ontmoeding in de Fed Cup tussen Wit-Rusland en Nederland is de stand 1-1. In het enkelspel verloor de verrassend opgestelde Michaëlla Krajicek haar partij, terwijl kopvrouw Kiki Bertens na een matchpoint overleefd te hebben de stand gelijk kon trekken.

Captain Paul Haarhuis koos verrassend voor Krajicek (WTA-253) die het op moest nemen tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA-128). De Nederlandse begon goed aan de partij en kreeg op de stand van 4-4 in de eerste set een game cadeau van haar opponente. Vervolgens haalde ze eenvoudig de set binnen.

In het tweede bedrijf knokte Krajicek zich terug tot 2-2 en kreeg ze kansen om een break voorsprong te pakken, maar slaagde hier niet in, waardoor de 22-jarige Sasnovich de set pakte. In set drie had Krajicek moeite met haar service en klaarde haar Wit-Russische opponente eenvoudig het karwei: 6-4, 3-6 en 2-6.

Aan Bertens was het vervolgens om de stand gelijk te trekken. De Nederlandse (WTA-22) trof in de pas 18-jarige Alyna Sabalenka onverwacht zware tegenstand. De Wit-Russin ging voor eigen publiek goed van start en brak op de stand van 4-3 in de eerste set door de service van Bertens heen en pakte de set.

In de tweede set kwam Bertens opnieuw een break achter, maar knokte zich terug en overleefde later in de set breakpoints. Daarna kreeg de Nederlandse tegen Sabalenka zelf kansen om te breken, maar slaagde hier niet in. Op de stand van 4-4 leverde Bertens haar service in en kon Sabalenka serveren voor de wedstrijd. De Wit-Russin verloor haar opslag en even later kreeg Bertens twee setpunten. Die werkte Sabalenka weg, waarna een tiebreak volgde. Daarin kreeg pakte Bertens een 5-0 voorsprong, kreeg Sabalenka even later een wedstrijdpunt, maar de set ging uiteindelijk toch naar Bertens.

In de derde set pakte Bertens al snel een break voorsprong en gaf deze niet meer weg: 3-6, 7-6(6) en 6-4.

Morgen worden de overige drie partijen afgewerkt.