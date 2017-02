NBA: Historische avond Draymond Green

Hij schoot de bal maar zes keer en scoorde slechts vier punten. Toch was Draymond Green met afstand de beste speler op het veld in de wedstrijd tussen de Memphis Grizzlies en de Golden State Warriors. De alleskunner van Golden State liet het scoren over aan zijn teamgenoten, maar excelleerde op alle andere fronten in de 107-122 overwinning van zijn ploeg.

De Golden State Warriors waren de afgelopen twee seizoenen nauwelijks te verslaan. Met Stephen Curry en Klay Thompson heeft de kampioen van 2015 twee van de beste schutters in de NBA in huis. Achter hen was Draymond Green, verdedigend specialist, de derde scorer van de ploeg.

Deze zomer lukte het de Warriors om Kevin Durant over te nemen van de Oklahoma City Thunder, waarmee de ploeg nog één van de beste schutters in de NBA in handen kreeg.

Basketbal, zeker op dit niveau, werkt echter niet zo dat je Kevin Durant kan toevoegen aan je team en je daarmee automatisch 25 punten per wedstrijd meer scoort. In een gemiddelde wedstrijd heeft een ploeg zo’n 100 keer de bal en komt 85 keer tot schot. Durant schiet een keer of twintig per wedstrijd en dat zijn dus schoten die zijn ploeggenoten niet kunnen nemen.

Dit klinkt erg vanzelfsprekend, maar in de NBA spelen mensen die vanaf hun achtste gewend zijn in elke wedstrijd die ze spelen de beste speler op het veld te zijn. Zij zijn van jongs af aan gewend om beoordeeld te worden op de hoeveelheid punten die ze maken. Bij contractonderhandeling wordt gekeken naar de statistieken van een speler. Fans kijken naar de box scores om te zien hoeveel punten een speler gemaakt heeft. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat spelers geneigd zijn individueel succes na te streven op het veld.

Dit is ook de reden dat veel zogenoemde ‘superteams’ niet werken. Voor het beste teamresultaat is het noodzakelijk dat spelers het belang van het team voor laten gaan boven individueel succes. En dit brengt ons terug bij Draymond Green. Hij besefte dat met de komst van Durant er minder schotkansen voor de rest van het team zouden zijn en hij besloot zelf offers te brengen. Dit seizoen schiet en scoort hij een stuk minder dan vorig jaar, maar verdedigend en als spelverdeler is hij nog sterker geworden.

Tegen angstgegner Memphis speelde Draymond Green een historische wedstrijd. Naast de vier punten kwam hij tot twaalf rebounds, tien assists, tien steals en vijf blocks. Het is de eerste keer in de NBA geschiedenis dat een speler een triple double haalt zonder in punten de dubbele cijfers te halen. De tien steals waren slechts één minder dan het NBA record en nooit slaagde een speler erin om tien steals en vijf blocks in één wedstrijd te combineren.

Klay Thompson werd met 36 punten topscorer bij de Warriors. Kevin Durant voegde 24 punten toe. Mike Conley werd met 20 punten en 9 assists topscorer bij de Memphis Grizzlies.

Highlights van Warriors tegen de Grizzlies. Bron: YouTube

Aan de ellende in New York komt voorlopig geen einde. Eerder deze week werd de Knicks-legende Charles Oakley gearresteerd in Madison Square Garden. De extreem impopulaire eigenaar James Dolan gaf voor de wedstrijd in een persconferentie aan dat Oakley niet meer welkom is in het stadion.

Fans van de Knicks zijn hier niet blij mee. Tijdens de wedstrijd tussen de Knicks en de Nuggets werd de naam van Oakley meermaals gescandeerd in het stasion. De Knicks gingen met 123-131 onderuit in een vermakelijke wedstrijd, maar de oudere New York fans zullen met weemoed terug denken aan de tijd dat Oakley de verdediging van de Knicks aanvoerde. No way dat een bezoekende ploeg in de jaren ’90 130 punten kon scoren in Madison Square Garden.

Nikola Jokic had weer een briljante wedstrijd voor Denver. De jonge Serviër kwam tot 40 punten.

De onwaarschijnlijk zegereeks van de Miami Heat gaat maar door. Precies halverwege het seizoen had de ploeg elf overwinningen en dertig nederlagen. Zonder dat er een aantoonbare verklaring voor is begon de ploeg opeens te winnen. Uit in Brooklyn won de ploeg voor de dertiende keer op rij, 99-108. Voor Brooklyn, de troosteloze nummer laatst in de NBA, was het de twaalfde opeenvolgende nederlaag.

De Los Angeles Lakers wonnen in Milwaukee van de Bucks. Milwaukee kent een week van extremen. De ploeg zag Khris Middleton terugkeren van een gescheurde hamstring. Middleton kwam dit jaar nog niet in actie. Jabari Parker zal de rest van het seizoen echter moeten missen wegens een gescheurde kruisband. De jonge Parker scheurde de kruisband eerder al in 2014 en dit soort herhaalde blessures kunnen het einde van een carrière betekenen.

Los Angeles kende in Milwaukee een droomstart. Na één kwart stond het liefst 30-47. De voorsprong liep op tot 27 punten. De Bucks kwamen nog een beetje terug, maar spannend werd de wedstrijd niet. De eindstand werd 114-122.

Zeven spelers bij de Lakers haalden de dubbele cijfers, aangevoerd door Nick Young die 26 punten noteerde. Bij Milwaukee kwam Giannis Antetokounmpo tot een persoonlijk record van 41 punten. Khris Middleton moet zijn ritme nog vinden en bleef op zes punten steken.



Uitslagen

Brooklyn Nets – Miami Heat 99-108

New York Knicks – Denver Nuggets 123-131

Detroit Pistons – San Antonio Spurs 92-103

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 114-122

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 107-122

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 106-122

Washington Wizards – Indiana Pacers 112-107

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 108-107

Phoenix Suns – Chicago Bulls 115-97

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 36-16

Boston Celtics 34-19

Washington Wizards 32-21

Toronto Raptors 32-22

Atlanta Hawks 31-23

Indiana Pacers 29-24

Chicago Bulls 26-28

Detroit Pistons 25-29

Charlotte Hornets 24-29

Miami Heat 24-30

Milwaukee Bucks 22-30

New York Knicks 22-33

Orlando Magic 20-35

Philadelphia 76ers 19-34

Brooklyn Nets 9-45



Western Conference

Golden State Warriors 45-8

San Antonio Spurs 41-12

Houston Rockets 39-17

Utah Jazz 34-20

Los Angeles Clippers 32-21

Memphis Grizzlies 33-23

Oklahoma City Thunder 31-23

Denver Nuggets 24-29

Portland Trail Blazers 23-31

Sacramento Kings 22-32

Dallas Mavericks 21-32

New Orleans Pelicans 21-33

Minnesota Timberwolves 20-34

Los Angeles Lakers 19-37

Phoenix Suns 17-37