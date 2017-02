Denk maakt gebruik van trollen op sociale media dekatophetspek 11-02-2017 05:52 print

In het NRC staat vandaag te lezen dat de politieke partij Denk trollen inzet die via sociale media zoals Twitter en Facebook de partij steunen en tegenstanders verbaal aanvallen. De krant baseert dit op een onderzoek, waarbij redacteurs inzage hebben gehad in een aantal WhatsApp-groepen waar ook medewerkers en politici van Denk deel van uitmaken. Zo werd onder meer ontdekt hoe de inzet van trollen wordt besproken in interne communicatie van de partijtop van Krenk Denk.

Het clubje van de afvallige ex-PVDA'ers Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk is omstreden omdat zij andere politici van buitenlandse afkomst online veelvuldig verdachtmaken. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van internettrollen, online identiteiten waar een bestaand persoon achter lijkt schuil te gaan, maar die in werkelijkheid worden aangestuurd door anonieme individuen, met als enige doel het beïnvloeden van de publieke opinie. Het zou gaan om minimaal twintig van dit soort profielen op Twitter en Facebook die samen verantwoordelijk zijn voor minstens 1636 berichten en 2171 likes ten behoeve van de Denk-campagne.

Hoogleraar nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, Richard Rogers, bevestigt de bevindingen van het NRC. Rogers: "Deze valse identiteiten worden ingezet om de beweging groter te laten lijken". Bij de nep-profielen worden foto's gebruikt die van het internet zijn geplukt. Zo werden er onder meer foto's gebruikt van een Nederlandse student en een Belgische theatermaker die verder niks met de politieke partij te maken hebben. De trollen zouden volgens NRC critici van Denk van repliek dienen. Zo geeft de krant een voorbeeld van een columnist die de kop van een column zou hebben aangepast nadat hij via de sociale media werd aangevallen door deze trollen.

Ook minister Asscher en PvdA-Kamerlid Marcouch werden eerder al het doelwit van de trollen van Denk. Zo vroeg Denk-politicus Azarkan in juli 2016 in een WhattsApp-groep of iemand kon reageren op de kritiek van Marcouch op Denk. Enes Yigit, de voorzitter van de jongerenorganisatie Oppositie van Denk, vroeg daarop of hij dat met een troll-account moest doen wat met 'zeker' werd beantwoord door Azarkan.

Of andere politieke partijen in Nederland ook trollen gebruiken is bij het onderzoek van NRC niet gebleken. Denk heeft, ondanks meerdere verzoeken, nog niet gereageerd op vragen van NRC.