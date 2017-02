Rosberg: "Hamilton walste over mij heen"

Nico Rosberg heeft aan de Daily Mail toegegeven veel last te hebben gehad van Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De Duitse Formule 1-coureur moest lijdzaam toekijken hoe de Brit twee wereldtitels achter elkaar won en over hem heen walste. Vorig jaar toonde Rosberg zich veel agressiever en hij werd hiervoor beloond met de wereldtitel.

Voor het jaar 2016 perste Rosberg ieder druppeltje uit hem om te evenaren wat zijn vader Keke in 1982 deed, het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1. Hiervoor moest de rustige Rosberg veranderen en terugvechten tegenover Hamilton. Dit resulteerde onder meer in een botsing in Spanje waarbij beide coureurs uitvielen en in een aanvaring in Oostenrijk waar Rosberg de auto liet staan. De Duitser hield er een beschadigde auto aan over en verloor de race, maar hij liet zien tot het gaatje te gaan. Ook deed hij aan medidatie, paste zijn dieet aan en stopte in de zomer met fietsen om spiermassa in zijn benen te verliezen. Alleen maar om die laatste duizendsten eruit te halen.

Het zorgde er meermalen voor dat de spanning tussen de kemphanen hoog opliep en de teamleiding bij Mercedes achter de schermen in moest grijpen. "Lewis kan erg goed tot het gaatje gaan zonder het grijze gebied te verlaten dankzij zijn handigheid in de auto. Ik vond het veel lastiger om het gevecht wiel aan wiel aan te gaan. Dat is voor hem natuurlijker, terwijl ik veel rationeler ben. Ik moest ervoor vechten om voor me op te komen. Ik moest veel agressiever zijn, omdat hij in het verleden te vaak over mij heen walste. Ik heb veel beelden teruggekeken en mezelf kunnen verbeteren."

Na het seizoen verraste Rosberg iedereen door zijn contract bij Mercedes in te leveren en als nieuwbakken wereldkampioen op zijn 31e met pensioen te gaan. Naar eigen zeggen heeft hij hier geen spijt van. De Duitser traint nog steeds volop en houdt zich bij Mercedes nog bezig met enkele activiteiten. Daarnaast probeert hij het gitaarspelen onder de knie te krijgen. Ook geniet hij volop van zijn zijn bij zijn vrouw Vivian en kan hij eindelijk een grotere rol in de opvoeding van zijn dochter nemen.