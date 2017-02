Sauber presenteert nieuwe F1-auto als eerst Mexicanobakker 11-02-2017 00:20 print

Sauber zal op 20 februari de eerste Formule 1-auto van het seizoen 2017 aan de wereld tonen. Via de website zal de Zwitserse renstal kenbaar maken in welke wagen Pascal Wehrlein en Marcus Ericsson de strijd met de concurrentie aan mogen gaan. Daarmee lijken zij in ieder geval een keer de snelste te gaan zijn dit seizoen, want hiermee is hun presentatie het vroegst gepland.

Dit is nog geen zekerheidje, want niet alle teams hebben al bekendgemaakt wanneer hun presentatie is. In ieder geval zijn de presentaties van vijf andere teams, waarbij eigenlijk alle grote teams behalve Red Bull zitten, later in die week. Dit is niet zo vreemd, want eind februari gaan we de auto's voor het eerst ook echt in actie zien: Dan zijn de eerste testdagen in Barcelona op het Circuit de Catalunya.

De Sauber mag iets eerder ook al even op het circuit om er videobeelden van te maken. Dit zal niet direct na de bekendmaking zijn. We zullen het dus in eerste instantie moeten doen met beperkt beeldmateriaal online en hopelijk een fleurige presentatie.