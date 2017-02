Rookverbod in horeca beter nageleefd Redactie 10-02-2017 16:59 print

De horeca houdt zich steeds beter aan het rookverbod. Dat blijkt uit een jaarlijkse controle van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Vorig jaar werden ruim 1150 boetes uitgedeeld tegen ruim 1600 in 2015, terwijl er vorig jaar meer controles waren (25.666) dan in 2015 (22.510). De boetes variëren van 400 euro tot maximaal 4500 euro bij herhaaldelijke overtreding. Voor grote bedrijven met meer dan vijftig medewerkers is dat 1200 tot maximaal 9000 euro.

Verder blijkt uit de controle dat verkopers van tabak hun waar minder vaak verkopen aan jongeren onder de achttien jaar; gemiddeld houdt 43 procent zich aan de regel tegen 27 procent het jaar ervoor. De supermarkten scoren met ruim 70 procent het hoogst, cafés en andere uitgaansplekken met respectievelijk 33 en 30 procent het laagst.



Rookverbod in horeca beter nageleefd (Foto: ANP)