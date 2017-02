Atlete Hak wordt na zeven jaar Europees kampioene 2010 heywoodu 10-02-2017 16:59 print

Atlete Yvonne Hak mag zich binnenkort naar alle waarschijnlijkheid Europees kampioene op de 800 meter noemen. Het gaat dan overigens niet om 'regerend Europees kampioene', maar om de kampioene van 2010. De winnares van destijds, de Russische Mariya Savinova, is voor vier jaar geschorst en moet de nodige grote prijzen inleveren.

Volgens sporttribunaal CAS is bewezen dat Savinova van juli 2010 tot en met augustus 2013 doping gebruikte. Met terugwerkende kracht is ze vanaf 24 augustus 2015 voor vier jaar geschorst, maar de grootste impact is er op de tijd waarin dopinggebruik bewezen wordt geacht: al haar resultaten uit die periode worden namelijk geschrapt.

We beginnen dan met het EK van 2010, waar Savinova de finale won voor de Nederlandse Hak en de Britse Jenny Meadows. Dat goud raakt de Russische nu dus kwijt en in principe zal dat naar Hak gaan. In 2011 werd Savinova in Daegu wereldkampioene, maar ook dat wordt geschrapt en vermoedelijk overgeheveld naar de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya.

Dezelfde Semenya mag nog een grote prijs aan haar palmares toevoegen: Savinova's olympisch goud van 2012 wordt ook doorgestreept en ook daar eindigde Semenya als tweede. Ze lijkt zo de eerste atlete ooit te zijn die een olympische titel prolongeert voor ze de te prolongeren titel daadwerkelijk in handen heeft: vorige zomer pakte Semenya namelijk olympisch goud in Rio op de 800 meter. Tot slot is Savinova ook het WK-zilver van 2013 kwijt.