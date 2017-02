Nainggolan: "Juventus altijd al gehaat"

De Belgische international Radja Nainggolan heeft buiten het veld flink van zich laten horen. In een video, geplaatst op de website van sportkrant Corriere dello Sport, verklaart de middenvelder van AS Roma zijn haat jegens Juventus.

In gesprek met enkele AS Roma-fans stelt Nainggolan onder andere dat hij 'sinds zijn geboorte' Juventus al haat, en dat Juventus hem had willen vastleggen, maar dat hij heeft geweigerd. Hij voegt daar nog aan toe dat hij altijd tot het uiterste gaat om Juventus te verslaan, hij zou zelfs 'zijn ballen ervoor willen afdraaien'.

Nainggolan deed de uitspraken na een training van Roma, terwijl hij rustig een sigaret aan het opsteken was. De in Antwerpen geboren middenvelder speelt al zijn hele professionele carrière in Italië. Vooral in Zuid-Italië kan de haat jegens Juventus fel zijn; deze aversie stamt nog uit de negentiende eeuw, toen Piemonte, met hoofdstad Turijn, hardhandig de rest van Italië veroverde en zo de Italiaanse eenwording forceerde.

Nainggolan heeft het niet zo op Juventus, zo zegt hij (Bron: YouTube)