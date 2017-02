Sensationele WK-dubbel maakt Zwitserse dag 'goed'

Uitgerekend op de dag dat de Zwitserse superster Lara Gut zwaar geblesseerd raakte konden de duizenden thuisfans op het WK in St. Moritz een megasucces vieren. Op de alpinecombinatie bij de vrouwen pakte Zwitserland niet alleen goud, maar ook het zilver, de eerste Zwitserse WK-dubbel in bijna dertig jaar.

Na de afdaling van vrijdagochtend gingen twee snelheidsspecialisten aan de leiding: Sofia Goggia uit Italië en de Sloveense Ilka Stuhec, de grote vrouw op de afdaling dit seizoen. Daarachter volgde het Zwitserse duo Gut - die uiteraard niet van start ging - en slalomspecialiste Michelle Gisin, terwijl namens de VS Lindsey Vonn en Laurenne Ross hoge ogen probeerden te gooien. Ook de Zwitserse Wendy Holdener had nog alle hoop op goud, zij is immers de op één na beste slalomster ter wereld dit seizoen.

Op de slalom maakte Michaela Kirchgasser veel indruk. De ervaren Oostenrijkse stond elfde na de afdaling, maar zag haar positie alsmaar beter worden. Holdener was de eerste van de Zwitserse favorieten die naar beneden ging en ondanks een minder sterk middelste deel zette ze het stadion in St. Moritz in vuur en vlam door de leiding over te nemen.

Afdalingsspecialiste Ross liet zien niet voor een slalom gebouwd te zijn en ook Vonn haalde het niet, waarna Gisin het mocht proberen. Zij deed het bijzonder goed en nadat ze 0,05 seconden van Holdener de tweede plek pakte leek het stadion te ontploffen. Stuhec, als juniore een topslalomster, ging bij welgeteld het tweede poortje onderuit en nadat Goggia ook al vroeg de fout in ging kon het feest losbarsten: Zwitserland pakte goud en zilver, Kirchgasser slalomde zich naar het brons.