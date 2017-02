Tost: "Ontwikkeling Mercedesmotor moet bevroren worden"

Scuderia Toro Rosso-teambaas Franz Tost ziet graag een einde komen aan de dominantie van Mercedes in de Formule 1. Om dit te bewerkstelligen zou volgens hem de ontwikkeling van de Mercedes 1,6 liter V6-turbomotor tijdelijk bevroren moeten worden, zodat rivalen Ferrari, Renault en Honda terrein goed kunnen maken.

Mercedes steekt er al sinds het begin van het nieuwe turbotijdperk met kop en schouders bovenuit en slechts sporadisch kon er een ander team in de buurt komen. Voor 2017 hebben de fabrikanten en autosportfederatie FIA wel afgesproken om de ontwikkeling van enkele motoronderdelen te bevriezen. Zo moeten de MGU-H en MGU-K voldoen aan een minimum gewicht en is de diameter van onder meer de krukas aan een minimum gebonden. Voor 2018 komt hier nog eens bij dat het hele Energy Recovery System een hoger gewicht moet hebben dan dit jaar om op dat gebied de ontwikkelingen te remmen.

Volgens Tost is dat nog niet genoeg, zo liet hij aan Autosport weten. "Ik hoop dat er op het gebied van motoren gelijkheid ontstaat, want dat is nu zeker nog niet het geval. We moeten ervoor zorgen dat in ieder geval Red Bull, Mercedes en Ferrari om de titel kunnen strijden. Als er niet vanzelf gelijkheid onder de motoren ontstaat dan moet de FIA ingrijpen in de regels door zaken te bevriezen. Ikzelf zou de motorontwikkeling bij Mercedes bevriezen, waarna de rest bij kan trekken, waarna de boel op slot gaat."

"De ontwikkeling van de batterijen zou ik juist loslaten, omdat dit iets van de toekomst is en dit voor de fabrikanten steeds belangrijker wordt."

Daarnaast moeten volgens Tost de kosten omlaag, waarbij hij een budgetlimiet niet uitsluit. "We hebben dit punt al jarenlang op de agenda staan, maar er gebeurt niets. Ik zou een budgetlimiet instellen. Er wordt gezegd dat deze niet controleerbaar is, maar dat is onzin. Bij Toro Rosso houden wij bij wat er met ieder schroefje gebeurt, waar het vandaan komt en wat het kost."