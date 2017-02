Premier League: Klaasen onderuit tegen Anderson, Taylor en Wade gelijk

Het is weer donderdagavond en dus is het weer tijd voor de Premier League Darts! We kunnen wederom genieten van vijf wedstrijden, waarbij vooral uitgekeken wordt naar Michael van Gerwen tegen Peter Wright. De Nederlander verloor afgelopen week in de kwalificaties van de UK Open drie keer op rij, waaronder tegen Wright. Een dag daarvoor speelde hij in de Premier League gelijk tegen Gary Anderson...wint de wereldkampioen nu wel? Vanaf grofweg 20.00 uur kunnen we weer de hele avond live darts kijken op RTL7, terwijl je op het FOK!forum uiteraard mee kunt praten!

Adrian Lewis (ENG) - Dave Chisnall (ENG)

De wedstrijd begon niet bepaald spetterend: matige scores, matig finishen en na wat worstelen met de pijlen kwam Lewis dan op 2-0. Een 180 hier en daar gooide het niveau wat omhoog, maar Chisnall kwam toch niet lekker in zijn spel: 4-1 voor Lewis. Jackpot breidde zijn voorsprong verder uit en met een prachtige 160-finish kwam hij op 6-1. Chisnall deed nog even iets terug, maar door 86 via dubbel 7 uit te gooien pakte Lewis de volle buit: 7-2.



Adrian Lewis - Dave Chisnall (Bron: PDC)

James Wade (ENG) - Phil Taylor (ENG)

Taylor begon niet best aan de partij, terwijl Wade gelijk als een malle uit de startblokken schoot. Met een gemiddelde van dik boven de 110 kwam hij snel op 3-1, waarbij Taylor alleen dankzij een mooie 121-finish via bullseye een leg pakte. Door gemiste kansen van Wade en een 104-finish trok Taylor de stand gelijk, waarna het niveau weliswaar wat omlaag ging, maar de wedstrijd wel spannend bleef: 5-5. Een prachtige 142-finish bracht The Power op voorsprong, maar Wade hield zijn leg en met 6-6 eindigde de wedstrijd zonder winnaar.



James Wade - Phil Taylor (Bron: PDC)

Jelle Klaasen (NED) - Gary Anderson (SCO)

Klaasen begon het duel fantastisch met een elfdarter, maar hij vergooide kort daarop een kans om Anderson te breken en kwam op 1-2 achter. De Schot begon rap beter te gooien en Klaasen kreeg nauwelijks meer kansen op de dubbels. Binnen een paar minuten stond hij op 2-5. De Nederlander deed nog even wat terug, maar met 3-7 maakte de vicewereldkampioen het netjes af.



Jelle Klaasen - Gary Anderson (Bron: PDC)

Overige wedstrijden

Peter Wright (SCO) - Michael van Gerwen (NED)

Kim Huybrechts (BEL) - Raymond van Barneveld (NED)