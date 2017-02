Overspannen PVV'er krijgt geen schadevergoeding

Een van de twee oud-medewerkers van de PVV die een zaak tegen zijn oud-werkgever had aangespannen, heeft die verloren. Hij had de partij aangeklaagd omdat hij, naar eigen zeggen, gebukt ging onder een absurde werkdruk. De rechter ging daar niet in mee. Er was ruim twee ton schadevergoeding geëist.

De Haagse rechtbank oordeelde dat de oud-medewerker onvoldoende bewijs had geleverd om aan te tonen dat de PVV "ernstig verwijtbaar had gehandeld". De werknemer heeft wel aan de bel getrokken over de hoge werkdruk, maar heeft geen vervolgstappen gezet toen de situatie niet verbeterde en er is ook geen schriftelijk bewijs voor.

Naar eigen zeggen vertrok de medewerker niet, omdat hij wel solliciteerde maar nergens werd aangenomen: "ik draag het stigma van PVV'er mee". Het hof liet zich niet uit over de juistheid van die bewering, maar zag er ook geen grond in om een schadevergoeding toe te kennen.

De PVV moet hem wel ruim elfduizend euro transitievergoeding betalen. Volgens de advocaat is de cliënt hier tevreden mee omdat hij genoegdoening gekregen heeft, en omdat hij eindelijk van de PVV af is omdat ze zelfs een schadevergoeding van hem hadden geëist.

De zaak tegen de andere oud-medewerker, die meer dan drie ton schadevergoeding wil zien, loopt nog. In die zaak lijkt meer papieren bewijs te zijn, en daarnaast heeft onderzoek van de Arbeidsinspectie aangetoond dat er bij de PVV wel degelijk misstanden zijn, zoals het overtreden van de arbeidstijdenwet.