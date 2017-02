Veldrijden in Hulst: "Wie duikt als eerste de vijver in?" heywoodu 09-02-2017 13:41 print

In Hulst in Zeeuws-Vlaanderen wordt zondag voor het eerst een internationale topveldrit georganiseerd. Er wordt al druk over het parcours gepraat en met name één bepaalde afdaling staat in de belangstelling: na deze korte afdaling volgt namelijk een bochtje, wat op zich niet bijzonder is, maar het juist aansnijden van die bocht is voor veldrijders die geen zin hebben in een nat pak toch wel een vereiste, getuige de foto's...

Het parcours van de @BricoCross in #Hulst heeft de voorbije dagen vorm gekregen. Mooie nieuwkomer nu zondag 12 februari! pic.twitter.com/a8vdAfeKrN — Chris Mannaerts (@ChrisMannaerts) February 7, 2017

@ChrisMannaerts @BricoCross Benieuwd wie er als eerste de vijver induikt 😂 — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) February 7, 2017

Dat zal ik dan wel zijn zeker...😀 Zondag aan de start in Hulst voor mijn laatste cross dit seizoen! https://t.co/id99qXUVAB — Puck Moonen (@puckmoonen) February 7, 2017

Bij het Nieuwsblad is men overigens alvast op de fiets gestapt om de boel eens te verkennen: