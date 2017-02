Voor het eerst in jaren meer abortussen YokiKater 09-02-2017 12:19 print

Voor het eerst in jaren zijn er in Nederland meer zwangerschappen afgebroken, blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

In 2015 ondergingen 30.803 vrouwen een abortus, 442 meer dan in het voorgaande jaar. Sinds 2008 daalde het aantal abortussen juist ieder jaar licht. Deze trend zet zich dus niet door.

Opvallend is dat voor het eerst iets oudere vrouwen (tussen de 25 en 30 jaar) de meeste zwangerschappen lieten afbreken. Dit was altijd de groep van 20 tot 25 jaar. Het aantal abortussen onder tieners daalde volgens de laatste cijfers met 3 procent tot 3079. In 83 gevallen ging het om een meisje onder de vijftien jaar. Het aantal afgebroken tienerzwangerschappen daalt al sinds 2002.

Prenatale diagnostiek

1024 zwangerschapsafbrekingen (4,6 procent) gebeurde naar aanleiding van prenatale diagnostiek. Dat zijn onderzoeken naar de gezondheid van het ongeboren kind, waaronder de 20-wekenecho.

De meeste zwangerschapsafbrekingen waren bij vrouwen in Noord-Holland en Flevoland. De minste abortussen werden uitgevoerd in Drenthe, Zeeland en Friesland.



