Nederland heeft als handelsland veel te verliezen als het fout gaat met de Europese samenwerking. Daarvoor waarschuwen economen van Rabobank. In een rapport schetsen zij onder meer een rampscenario waarbij de export flink terugloopt en de werkloosheid de pan uit rijst.

Nederland is al decennialang de toegangspoort van het continent. Dat levert volgens de Rabo-deskundigen veel welvaart en banen op. Met de studie reageren de economen onder meer op de PVV, die in haar verkiezingsprogramma stelt dat Nederland de EU zonder noemenswaardige kosten zou kunnen verlaten.

Het is "misleidend en gevaarlijk" om bij discussies over de toekomst van de EU erg gemakkelijk over de financieel-economische consequenties heen te walsen, staat in het rapport. "Want of het nu gaat om de brexit, het afremmen van de internationale vrijhandel, of het uit de euro of zelfs de EU stappen door ons land, er kleeft altijd een prijskaartje aan, dat soms hoog kan uitvallen."

Samenwerking

De economen wijzen er verder op dat de samenwerking tussen de lidstaten moet worden verbeterd. Als er te lang op de huidige weg wordt doorgemodderd "met almaar aanhoudende onrust en onvrede zonder echt effectief beleid", dan zal dat uiteindelijk ook uitmonden in het uiteenvallen van de EU, waarschuwen ze.

Economisch het meest aantrekkelijk is volgens het rapport een scenario waarbij meer politieke bevoegdheden naar Brussel worden overgeheveld. Dan ligt het in de verwachting dat de economische groei stevig zal aantrekken en de werkloosheid behoorlijk zal afnemen.



'Nederland grote verliezer bij sneuvelen EU' (Foto: ANP)