AZ-spelers wisten niets van verlenging Van den Brom Redactie 09-02-2017 09:12

AZ bracht woensdag naar buiten dat John van den Brom ook volgend seizoen in Alkmaar de coach is, maar de spelers bleken niet te zijn ingelicht.

Dat onthulde aanvoerder Ron Vlaar in De Telegraaf. "Ik heb het wel ergens gelezen, maar er is niets richting ons gecommuniceerd." Twee uur na de mededeling van AZ wist Derrick Luckassen zelfs nog van niks. "Is het contract van de trainer verlengd? Dat wist ik helemaal niet."

Blij zijn de spelers echter wel met het nieuws dat hun coach langer blijft. "Hij heeft alle doelstellingen behaald en ook dit seizoen zijn we goed op weg", aldus Joris van Overeem, die geen basisspeler meer is. "Wat het wil zeggen over mijn toekomst? Vorig jaar heb ik alles gespeeld onder Van den Brom. Nu even niet. Misschien is dat volgend seizoen weer anders."

AZ staat momenteel zevende in de Eredivisie. Het team van Van den Brom, die in september 2014 Marco van Basten opvolgde, speelt binnenkort in de Europa League tegen Olympique Lyon. Ook doet de ploeg nog mee in de KNVB Beker, waarin Cambuur (thuis) de opponent is in de halve finale.