De neef van Katherine Jackson die jarenlang haar chauffeur was, heeft haar geïntimideerd en weggehouden van haar familie. Dat beweert de moeder van Michael Jackson volgens New York Daily News in rechtbankpapieren. Katherine (86) wil dat de man een contactverbod opgelegd krijgt.

Trent Jackson zou zijn tante hebben geïsoleerd van haar familie. Zo zou hij berichten van haar kinderen met opzet niet hebben doorgegeven, en stond hij erop mee te luisteren als Katherine met haar familie sprak. Ze zou zich zelfs weleens hebben opgesloten in een kast om ongestoord met haar kinderen en kleinkinderen te kunnen bellen. Hij zou na flinke intimidatie ook toegang hebben gekregen tot haar bankrekening. "Ze heeft er genoeg van, haar gezondheid is fragiel en ze wil niet altijd bang zijn," schrijven haar advocaten in de juridische documenten.

De papieren werden woensdag ingediend bij een rechtbank in Los Angeles. Katherine is op het moment in Londen op kraamvisite bij haar jongste dochter Janet. Ze zou bang zijn om terug te gaan naar haar landgoed even buiten Los Angeles, waar Trent in een gastenverblijf woont.

De zaak dient op 1 maart. Tot die tijd mag Trent Jackson van de rechter niet op Katherines landgoed komen, haar creditcards niet gebruiken en moet hij op minimaal 90 meter afstand van zijn tante blijven.



Katherine Jackson wil contactverbod voor neef (Foto: BuzzE)