Super EK in Berlijn en Glasgow

Volgend jaar zullen voor het eerst de Europese kampioenschappen van zeven olympische sporten tegelijk worden gehouden. De kampioenschappen van het atletiek, zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en de triatlon vinden allemaal plaats tussen 2 augustus en 12 augustus 2018.

De sportliefhebbers kunnen in die periode een slaaptekort krijgen en ze moeten hun aandacht tussen twee steden verdelen, want Berlijn organiseert het atletiek, terwijl de andere sporten in Glasgow worden gehouden. Voor het jaar 2022 gaat de voorkeur uit naar één gebied of regio voor alle kampioenschappen.